Takla atan otomobilden sağ kurtuldular

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, 4 kişilik aile kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından gözyaşlarına hakim olamayan anne ve çocuk, olay yerindekiler tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

Çayırköy Mahallesi Kandıra-İzmit yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 16 BM 055 plakalı otomobil, 300 metre gerideki virajda kontrolden çıkarak, takla attı. Otomobilde bulunan 4 kişilik aile kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler ailenin yardımına koştu. İhbar üzerine ise adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından gözyaşlarını tutamayan anne ve çocuk, olay yerindekiler tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Aile üyeleri, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.