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Gazipaşa'da Taklalı Kaza: Sürücü Yaralandı

Gazipaşa'da Taklalı Kaza: Sürücü Yaralandı
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak palmiye ağacına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak palmiye ağacına çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazanın ardından yola dökülen yağ sürücüler için tehlike oluştururken, trafik polisi kayganlaşan zeminde yeni bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Gazipaşa ilçesi D400 karayolu Ekmel Mahallesi geçişinde meydana geldi. Gazipaşa'dan Anamur yönüne seyir halindeki Soner Y. yönetimindeki 07 UM 470 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce orta refüje, ardından takla atarak palmiye ağacına çarptı ve yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Soner Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik polisi önlem aldı

Öte yanda kazanın ardından otomobilden yola akan yağ, yolu kullanan diğer sürücüler için tehlike oluşturdu. Asfalta yayılan yağ nedeniyle yolun bir bölümü kayganlaşırken, özellikle motosiklet sürücüleri başta olmak üzere diğer araçlar açısından da yeni bir kaza riski ortaya çıktı. Yola akan yağı fark eden trafik polisi, başka bir kazanın yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Ekipler, sürücüleri tehlikeye karşı uyarırken, yağın bulunduğu bölümün temizlenmesi için çalışma yaptı. Trafik polisinin zamanında müdahalesi sayesinde kaza sonrası oluşan ikinci bir kaza riskinin önüne geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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