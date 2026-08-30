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Antalya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Antalya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak park halindeki 4 araca çarptı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak park halindeki 4 araca çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1940 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 CDE 470 plakalı aracın sürücüsü S. B. E., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, sokakta park halinde bulunan 4 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından araç sahipleri olay yerine gelerek otomobillerindeki hasarı gördü. Park halindeki araçlarda meydana gelen zarar, sahiplerinde büyük üzüntüye neden oldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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