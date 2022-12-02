Feci kazada hayatını kaybeden kişi Devlet Bahçeli'nin kuzeni çıktı

Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda Adana istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan 03 ABR 672 plakalı Toyota marka otomobil, önünde seyir halinde olan Orhan Sarı idaresindeki 33 AAL 728 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2 kişi olay yerinde öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri feci kaza sırasında araçta bulunan 7 kişiden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden 2'sinin durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ KAZA ANLARINI ANLATTI

Feci kaza anları anlatan tır şoförü Orhan Sarı, "Ben yolda seyir halindeyken yoğun trafik vardı. Biraz yavaşladım. Sonrasında da büyük bir gürültü duydum. Aşağıya inip baktığımda ortalık savaş alanı gibiydi. Sonrası ise çok kötüydü. İki kişi araçta ölmüştü. Araçta toplam 7 kişi vardı" dedi.

ÖLEN KİŞİ BAHÇELİ'NİN KUZENİ ÇIKTI

Öte yandan feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu'nun ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Fettahlıoğlu'nun geçmiş dönem MHP Hasanbeyli ilçe başkanlığı yaptığı öğrenildi.

KÜS AİLELERİ BARIŞTIRMAYA GİDİYORLARMIŞ

Meydana gelen feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli ile araçta bulunan diğer 5 kişinin Osmaniye'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine küs olan iki aileyi barıştırmaya gittikleri ortaya çıktı.

İşte kaza yerinden kareler;