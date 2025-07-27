TAG Otoyolu'nda Feci Kaza: Baro Başkanı Hayatını Kaybetti

TAG Otoyolu'nda Feci Kaza: Baro Başkanı Hayatını Kaybetti
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen kazada, sağ şeritte bekleyen motosiklet ve çekiciye arkadan gelen tır çarptı. Kazada, Kahramanmaraş Baro Başkanlarından Mehmet Mesut Karslıoğlu hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde sağ şeritte bekleyen motosiklet ve çekiciye arkadan gelen tırın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin önceki dönem Kahramanmaraş Baro Başkanlarından Mehmet Mesut Karslıoğlu olduğu öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Mesut Karslıoğlu motosikletiyle seyir halindeyken düşen çantasını almak için sağ şeride park etti. Bu sırada arkadan gelen ve üzerinde başka bir araç bulunan çekici de sağ şeride park etti. Arkadan gelen tır ise fark etmediği motosiklet ve çekiciye çarptı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıkarken Mehmet Mesut Karslıoğlu ise çekici ve motosiklet arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araçların altında kalan Mehmet Mesut Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı bir kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Karslıoğlu'nun avukat olduğu ve daha önce Kahramanmaraş Baro Başkanlığı yaptığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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