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Suudi Sivil Savunma, Riyad'da Husi füzesi enkazıyla 4 kişinin yaralandığını açıkladı

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, engellenen 2 Husi füzesinden düşen enkazın Riyad'da 4 kişiyi yaraladığını, 15 konutta kısmi hasar oluştuğunu açıkladı. Açıklamaya göre yaralılardan ikisi kadın, biri erkek, biri çocuk; güvenlik prosedürleri uygulandı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, engellenen 2 Husi füzesinden düşen enkaz parçaları nedeniyle Riyad'da 4 kişinin yaralandığını ve 15 konutta kısmi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Husiler tarafından fırlatılan 2 seyir füzesinin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Füzelerden düşen enkaz parçalarının Riyad'da ikisi kadın, biri erkek ve biri çocuk olmak üzere 4 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaydedilirken, 15 konutta ise kısmi hasar meydana geldiği aktarıldı. Önlenen saldırı sırasında ve sonrasında ilgili güvenlik prosedürlerinin uygulandığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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