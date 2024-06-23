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Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301'e yükseldi

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Suudi Arabistan, kutsal topraklarda aşırı sıcaklar nedeniyle hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 301'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun hac için kayıt yaptırmadığı belirtildi.

Suudi Arabistan, kutsal topraklarda aşırı sıcaklar nedeniyle hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 301'e yükseldiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin çoğunun hac için kayıt yaptırmadığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301'e yükseldi

CAN KAYBI BİN 301'E YÜKSELDİ

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hac sırasında aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Suudi Arabistan, kutsal topraklarda aşırı sıcaklar nedeniyle hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 301'e yükseldiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin çoğunun hac için kayıt yaptırmadığını aktardı.

"ÖLENLERİN ÇOĞU KAYIT YAPTIRMAYAN KİŞİLER"

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahd Al-Jalajel yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ünün hac için kayıt yaptırmayan, doğrudan güneş ışığı altında yeterli barınak ya da koruma olmadan uzun mesafeler yürüyen kişiler olduğunu ifade etti. Al-Jalajel, bu yılki hac yönetimini "başarılı" olarak nitelendirerek, 141 bini hac yapmak için resmi izin almayanlar olmak üzere 465 binden fazla kişiye özel tedavi hizmeti sağlandığını söyledi.

Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301'e yükseldi

Mısırlı bir kabine yetkilisi, ölen hacı adaylarının yaklaşık yarısının Mısırlı olduğunu söyledi. Suudi yetkililer, bu yıl 1.8 milyon hacı adayının kutsal toprakları ziyaret ettiğini, hacı adaylarının 1.6 milyonunun yurtdışından geldiğini açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Hakan:

allah rahmet eylesin

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