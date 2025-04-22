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Süs Havuzu Faciasında 4 Kişi Tutuklandı

Süs Havuzu Faciasında 4 Kişi Tutuklandı
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Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili tutuklanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Süs havuzu faciasında 4 tutuklama

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir çay bahçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yayla Mahallesinde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkında 5 yaşındaki M.K. havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı. Henüz belirlenemeyen nedenle 4 kişi elektrik akımına kapılmıştı.

Olayda yaralanan 5 yaşındaki M.K. ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Diğer 3 kişinin Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili işletme sahibi E.F. ve H.D ile elektrikçi S.A., İ.A. ve E.P. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden işletme sahibi E.F. ve H.D ile elektrikçi S.A., İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa
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