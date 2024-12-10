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Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü

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Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı Azra, 8. kattan düştü. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, tedavisi yoğun bakımda süren Azra için dua istedi.

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü. 14 yaşındaki Azra'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

"YEĞENİMİZ İÇİN DUA İSTİYORUM"

Kazayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, Azra için dua istedi.Hatipoğlu paylaşımında "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivora katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

İşte Hatipoğlu'nun o paylaşımı;

Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü

Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü

Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÖzgür Yurtseven:

Rabbim şifasını versin inşallah. Çok üzücü bir durum rabbim kimseye yaşatmasın.

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Haber YorumlarıKardelen:

Allah kimseyi evladiyla sinamasin

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Allah şafi adına hürmeten acil şifalar versin inşallah.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ruhu şad olsun kurtulamaz muhtemelen

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Haber YorumlarıAhmet Çayırcı:

Ya şafi ente şafi hürmetine küçük kız çocuğuna şifa ver onu ailesine bağışla Rabbim senden başka dua istiyenimiz Yok sen ancak şifa verirsin duası senin yanında kabul olanların hürmetine şifa ver AMİN

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