Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan Öğrenci Servisi Olayıyla İlgili Açıklama

Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından kiralanan öğrenci servisine kızan minibüs şoförlerinin aracın önüne kesmesi sonucu çıkan arbede ile ilgili Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaşanan olayın kendilerini de üzdüğünü belirtilerek "Bu olay hepimizi üzmüştür. Bu öğrenciler bizim de evladımız ve ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Bu güne kadar öğrencilerimizin mağdur olmamaları için Sürmene Şoför esnafı olarak birçok uygulamayı hayata geçirdik. Öğrencilerimizin okula kolay ulaşımı için her gün saat 07: 00 ' de Trabzon Merkeze ve KTÜ kampüsüne 3 boş araç göndermekteyiz. Üniversite öğrencilerimize indirimli tarife uygulayan nadir ilçelerden biriyiz, ortaokul ve lise için geçerli olan öğrenci indirimini, destek olmak amacıyla üniversite öğrencilerimize de uyguluyoruz. Okul çıkış saatlerinde öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına; normalde hat güzergahının dışında bulunan okullarından alınmalarını sağlamaktayız. Yine öğrencilerimizin ulaşımında sıkıntı yaşamaması adına durak görevlimize her an ulaşmalarına imkan sağladık. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda; Sürmene şoför esnafı bugüne kadar her zaman öğrencilerimize ulaşım kolaylığı sağlamak adına yeri geldiğinde kendinden de fedakarlık yaparak çalışmıştır. Yaşanan son olay en çok Sürmene şoför esnafını üzmüştür. Defalarca uyarılmasına ve sözlü yasal girişimlere rağmen güzergah dışı çalışma izni olmayan servis aracı ısrarla öğrencileri taşımaya devam etmiş ve yaşanan son olaya gelinmiştir. Bu olayda tamamen uyarı amacıyla servis şoförüyle şoför esnafımız arasında başlayan konuşma, 2 öğrencinin müdahalesiyle tartışmaya dönüşmüş ve kamuoyuna yansıyan üzücü olay yaşanmıştır. Sürmene şoför esnafı olarak 2 öğrencimizin karıştığı bir olayı elbetteki tüm öğrencilerimize mal etmiyoruz ve onların mağdur olmaması adına hizmete devam edeceğiz. Bu tür olayların yaşanmaması adına da yetkili kurumları göreve davet ediyoruz" ifadelerini yer verildi. - TRABZON