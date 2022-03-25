Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı - Haberler

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Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Suriyeli M.E.'nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi. M.E. ile beraberindeki Suriyeli A.A. ve A.M. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.'nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu. M.E., otomobilin sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan A.M., gözaltına alındı.

Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.'nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü. M.E.'nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

Serkan 4006:

Öyle demeyin zuriyeli muhterem din kardeşlerimiz üzülür sonra

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Hakan:

Bunlar iyi günlerimiz, çok değil 5 yıl sonra bunlar mafya rolü üstlenip senin, benim canıma kast edecek !

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Heyy Heyyy:

ALDINI Z BUNLARI ÜLKEYE HERYERDE HAP MACUN PİSLİK PİSLİK ŞEYLER . MEDENEYİTTEN UZAK İNSANLAR GİTTİKLERİ YERİDE KENDİ YAŞADIĞI YERLERE ÇEVİRİRLİER.

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