Suriyeli çocuğu kaçırıp boğan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI:

Mersin'de, Suriyeli Khaled Hayanıketb'i (12) kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen, parayı alamayınca da boğan cinayet şüphelisi Hasan Cingöz'ün ifadesi ortaya çıktı. Cingöz'ün Hayanıketb'in önce iple ellerini ve ayaklarını bağladığını ardından da boğazını ve ağzını bağladıktan sonra fenalaştığını bunun üzerine kaçtığını belirtti. Cingöz, ifadesinde, "5 Mayıs'ta para vererek ikametin bodrum katına indirip bağladım ve fotoğraflarını çektim. Daha sonra Khaled'i serbest bıraktım. Resimler telefonda kayıtlı durdu. Akabinde 8 Mayıs'ta öğlen saat 14.00 sıralarında tekrar gördüm. Aklıma ailesinden fidye istemek geldi. Bu nedenle Khaled'i tekrar ikametin bodrum katına götürdüm. Bodrum katında bulunan ip ile ellerini, ayaklarını ve vücudunu ip ile bağladım. Ayrıca boğazını da bağlayıp ağzını bağladım ve Khaled'in resimlerini çektim. O esnada çocuk aniden fenalaştı. Ben de korkup sitesinin girişine kaçtım. 10-15 dakika sonra çocuğun durumuna bakmak için geldiğimde ölmüştü. Bende boğazındaki ipi çözüp elleri ve ayakları bağlı olacak şekilde poşete koydum. Poşet bodrumda bulunmaktaydı. Daha sonra poşeti de bir çuvala koydum" dedi.