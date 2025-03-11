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Suriye sınırına tank sevkiyatı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'nin Ayn El Arap kenti sınırına çok sayıda tank, obüs, zırhlı araç ve mühimmat gönderildi.

Şanlıurfa'nın Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin karşısında yer alan Suruç ilçesine çok sayıda tank, zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde yer alan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kenti sınırına çok sayıda tank, obüs, zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırına tank sevkiyatı

SINIR HATTINA DOĞRU İLERLEDİ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçene bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nden geçen askeri konvoy, sınıra hattına doğru ilerledi.

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Suriye sınırına tank sevkiyatı

Suriye sınırına tank sevkiyatı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BİLGİN - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları5g82znc92j:

Tedbir almak her zaman iyidir Bazen Gövde gösterisi yapmak lazım dosta düşmana karşı İçerdeki kah peler iyi görsün

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

IŞİD için gönderiliyor,colani denen IŞİD terörü için

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
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