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Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor! Sebebini duyan inanamıyor

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Kocaeli'de emniyetten gelen "Hakkınızda şikayet var" çağrısıyla karakola giden Ali Rıza Turan isimli şahıs isyan etti. 20 kişiyi rızaları dışında bir siyasi partiye üye yaptığı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Turan, adı geçen partiyle hiçbir bağlantısı olmadığını söyleyerek "Türkiye'nin birçok ilinden bana tebligat geliyor. İşimi gücümü bırakarak gidip ifade vermek zorunda kalıyorum" dedi.

Kocaeli'de Ali Rıza Turan isimli şahıs, 20 kişiyi rızaları dışında bir siyasi partiye üye yaptığı gerekçesiyle devamlı karakola ifadeye çağrılması nedeniyle isyan etti.

Gebze'de ikamet eden 40 yaşındaki Ali Rıza Turan, geçtiğimiz aylarda emniyetten gelen bir telefonla karakola çağrıldı. Burada Turan'a, yaklaşık 20 kişiyi rızaları olmadan bir siyasi partiye üye yaptığı, bu durumu öğrenen vatandaşların da kendisinden şikayetçi olduğu aktarıldı. Aralarında Bolu ve Amasya'nın da bulunduğu birçok ilden çok sayıda vatandaşı rızaları olmadan partiye üye yaptığı iddiasıyla suçlanan Ali Rıza Turan, hayatını şokunu yaşadı.

"SİSTEM HACKLENDİ"

Parti yetkilileriyle iletişime geçen Ali Rıza Turan'a, sistemin hacklendiği ve olayla partinin bir ilgisi olmadığı söylendi. Bu durum sebebiyle mağdur olan Turan, avukatı aracılığıyla söz konusu parti hakkında şikayetçi oldu ancak takipsizlik kararı verildi.

Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor! Sebebini duyan inanamıyor

"BU PARTİYLE UZAKTAN YAKINDAN BAĞLANTIM YOK"

Parti ile ilgisi bulunmadığını ifade eden Ali Rıza Turan, "Bu partiyle uzaktan, yakından bir bağlantım yok. Benim kimlik bilgilerimi kullanarak birilerini bu partiye üye yapmışlar. Bundan dolayı Türkiye'nin birçok ilinden bana tebligat geliyor. İşimi gücümü bırakarak karakola gidip ifade vermek zorunda kalıyorum. Bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmama rağmen, savcılık kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle dosyayı düşürdü. Beni karakola hala ifade vermeye çağırıyorlar" dedi.

EMNİYET PERSONELİ ARAYINCA ÖĞRENDİ

Hakkında var olan şikayetleri, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen telefon çağrısıyla öğrendiğini belirten Turan, "Bolu Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli bir personel beni aradı ve hakkımda şikayet olduğunu söyledi. Şikayetin konusunun ne olduğunu sorduğumda bilgi veremediklerini söyledi. 'Bulunduğunuz il ve ilçedeki kolluk kuvvetlerine tebligat gelecek, gidip ifadenizi verebilirsiniz' denildi. Yaklaşık 15 gün sonra beni karakoldan aradılar ve ifade vermeye çağırdılar. İfademi verdim. Siyasi partiyle uzaktan, yakından hiçbir ilgim olmadığını ve kişi ile kişilerden şikayetçi olduğumu belirttim. Zaten savcılığa da şikayet dilekçemi vermiştim. Adalet istiyorum" diye konuştu.

Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor! Sebebini duyan inanamıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHalit:

benide rızam dışında bir partiye üye yaptılar tesadüfen e devletten sorgulayınca fark ettim dilekçeyle iptal ettim kim yaptı belli değil

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıA B:

Herkes Uzay çağında ülkenin bilgi işlem verilerini işleyememesi yüzünden Tc numarası benzeyen , isim soyisim benzerliği olan haberi olmadan ölü gösterilen başka hangi ülkelerde böyle kargaşa var acaba ?

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Yorum Beğenme1
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