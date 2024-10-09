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Katledilen kadınlarla dalga geçen şahıs tutuklandı

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Surlarda katledilen iki kadının ardından olayla dalga geçen ve "Irak'tayım, beni bulamazsınız" diyen Umut Başak, yakalanarak tutuklandı. Başak'ın sosyal medyada yayınladığı video, büyük tepki çekti. Gerger Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan şahıs, Diyarbakır çocuk cezaevine teslim edildi.

Instagram'da 'warlearned' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Umut Başak isimli şahıs, sur katili olarak adlandırılan Semih Çelik'in işlediği cinayetleri güzelleyen ifadeleriyle tepki çekti. Başak, paylaşımlarında "Sizin bahsettiğiniz kadınlar kim ya? Şu surlardan fırlattıklarımız mı?" şeklinde kadın cinayetlerine yönelik vahim ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çeken ve yorum yağmuruna tutulan bu paylaşımlar, güvenlik güçlerinin harekete geçmesine neden oldu. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber, İstihbarat ve Çocuk Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde paylaşımları yapan şahsın Umut Başak, isimli şahıs olduğu tespit edildi. Sosyal medya üzerinden "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama ve Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etme" konularında paylaşımlar sonucu gözaltına alındı. Evinde gözaltına alınan Umut Başak, yaşı nedeniyle Diyarbakır Çocuk Cezaevi'ne sevk edildi.

Katledilen kadınlarla dalga geçen şahıs tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

Sosyal Medya Diyarbakır 3-sayfa Cezaevi Gerger Güncel Hukuk Yaşam Medya Çocuk Irak Sur

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