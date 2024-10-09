Katledilen kadınlarla dalga geçen şahıs tutuklandı

Instagram'da 'warlearned' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Umut Başak isimli şahıs, sur katili olarak adlandırılan Semih Çelik'in işlediği cinayetleri güzelleyen ifadeleriyle tepki çekti. Başak, paylaşımlarında "Sizin bahsettiğiniz kadınlar kim ya? Şu surlardan fırlattıklarımız mı?" şeklinde kadın cinayetlerine yönelik vahim ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çeken ve yorum yağmuruna tutulan bu paylaşımlar, güvenlik güçlerinin harekete geçmesine neden oldu. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber, İstihbarat ve Çocuk Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde paylaşımları yapan şahsın Umut Başak, isimli şahıs olduğu tespit edildi. Sosyal medya üzerinden "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama ve Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etme" konularında paylaşımlar sonucu gözaltına alındı. Evinde gözaltına alınan Umut Başak, yaşı nedeniyle Diyarbakır Çocuk Cezaevi'ne sevk edildi.