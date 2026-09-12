Şüpheliler yakalanmasına rağmen gasp edilen 15 kilo altına ulaşılamadı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi yakınlarında yaklaşık 45 gün önce sahte jandarma kontrolüyle gasp edildiği öne sürülen yaklaşık 15 kilogram altın ile 2,5 milyon TL'nin gasp edildiği olayda şüpheliler yakalanıp tutuklanırken, mal sahibi Kahramanmaraşlı esnaf ise altınların henüz bulunamadığını söyleyerek yardım istedi.

İddiaya göre olay, yaklaşık 45 gün önce Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Jandarma kıyafeti ve silahlarıyla sahte kontrol noktası oluşturan şüpheliler, altın toptancılığı yapılan aracın önünü kesti. Araçta bulunan kişilerin bıçaklanarak yaralandığı olayda yaklaşık 15 kilogram altın ile 2,5 milyon TL'nin kaybolduğu belirtildi. Olayın ardından 112'yi arayarak ihbarda bulunan mağdurların başvurusu üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalandığı ve 15 kişinin tutuklandığı ifade edilirken, kayıp 15 kilogram altın bulunamadı.

Olay anını anlatan ve yaralandıklarını ifade eden kuyumcu çalışanı Ali Mert, "Biz toptancısıyız. Yıllardır dayım ve dedem bu işi yapmaktaydı. Ben devam ettiriyordum. Her zaman rutin olarak Kahramanmaraş'a altın sevkiyatının dönüşünü gerçekleştirecektik. Ana yol var zaten, tek bir yol var. Ana yolda seyrimize devam ediyorduk. Ana yolda hırsızlar çevirme yaparak jandarma kılığında, sirenli, çakarlı, kıyafetli, yelekli şekilde çevirme yaparak bizim yolumuzu kestiler. Büyüklerimiz her zaman der ki bir polis, bir jandarma viraj bitimine çevirme kolay kolay atmaz, durmaz, canından korkar. Gene viraj bitimiydi. Bizim kaçamayacağımız bir nokta olduğu için viraj bitiminde şüphelendik. Öyle de olunca çevirmeye girmeden bir kilometre, sekiz metre geride durduk. Çevirmeye girmedik. Ben orada 112'yi aradım, haber ettim. İşte ileride sahte bir çevirme olabilir, konumumuz bura lütfen yardımcı olun ve bekliyorum tarzı söylemlerde bulundum ama yetişemediler. Bir 20 dakika sürdü olay oldu, biz soyulduk, ters kelepçe yapıldık, bıçaklandık, darbedildik. Olay oldu" dedi.

"15 kilogram altınımız çalındı"

Olayda mağdur olduklarını ifade eden Ali Mert, "Yaklaşık 15 kilo altınımız gitti, iki, iki buçuk milyon liraya yakın da TL'miz gitti. Şahıslar yakalandı. Şahıslar yakalanmasına rağmen altınımızla alakalı bir bilgimiz yok. Altınımız da daha bulunamadı. Paramız da vardı, paramız da yok da hiçbir şeyimiz yok da. Mağduruz yani resmen. Biz altınımızın bulunmasını istiyoruz. Altınımızla alakalı daha hiçbir bilgimiz yok. Lütfen bizim sesimiz olsunlar, altınımızı bulsunlar, tek istediğimiz. Devletimize de güveniyoruz. Bize yardımcı olacaklarından da eminiz" diye konuştu.

Altınların sahibi Hasan Dilli ise yaklaşık 15 kiloya yakın altınının ve 2,5 milyona yakın TL'sinin kaybolduğunu belirterek yaşadığı mağduriyeti anlattı. Altınların bugünkü karşılığının yaklaşık 110 milyon TL olduğunu söyleyen Dilli, "Yaklaşık 15 kiloya yakın altınım ve iki buçuk milyon liram kayboldu. Bugün altınların lira karşılığı 110 milyona yakın. Ben bu olaydan dolayı çok mağdurum. Tabiri caizse insanların güvenini boşa çıkartmamak için her şeyimi satmak zorunda kaldım. Şunu söylemek istiyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Adalet Bakanımıza kesinlikle güveniyoruz. 15 kişi tutuklu şu anda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı