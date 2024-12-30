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Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Sultangazi'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda birçok uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazi'de uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin aracında yapılan aramada paspasın altında zulalanmış 184 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Sultangazi'de uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. A.K.(43) isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi üzerine izlemeye alındı. A.K'nin İsmetpaşa Mahallesi'nde başka bir şüpheliyi kullandığı araca aldığı ve bir müddet sonra indirerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Araçtan inen şüpheli S.Y. (41) olay yerinde yakalandı. Şahsın üzerinden 3 uyuşturucu hap ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Aracın paspasının altından uyuşturucu çıktı

S.Y.'nin ayrıca 3 ayrı suçtan arandığı belirlendi. A.K.'nin kullandığı araç Cebeci Mahallesi'nde durduruldu. A.K yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada paspas altına zulalanmış 184 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirine suçüstü

Öte yandan, 27 Aralık'ta gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.E.'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahıs suçüstü gözaltına alındı. Şüpheli şahsın araç ve evinde yapılan aramalarda ise 157,20 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 50TL ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheliden S.Y. hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem başlatılırken, A.K. ve M.E. uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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