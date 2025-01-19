Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

Dünyanın beklediği haber geldi! İlk adım saat 17.00'de atılacak
Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti

Kabinede ateşkes depremi! İlk istifa geldi
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi

Sultangazi'de Tüp Patladı, Gecekondu Kül Oldu

Sultangazi'de Tüp Patladı, Gecekondu Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir gecekonduda elektrikli sobadan çıkan yangın sonrası piknik tüpü patladı. Yangın nedeniyle gecekondu tamamen kullanılmaz hale geldi fakat olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sultangazi'de patlayan tüp gecekonduyu küle çevirdi

Çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Sultangazi'de bir gecekonduda elektrikli sobadan çıkan yangın sonrası piknik tüpü patladı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Merkez Habibler mahallesi 2705 sokakta meydana geldi. Gecekonduda kiracı olarak yaşayan Birol Keleş, elektrik kesintisi sonrası dışarı çıkmak istedi. Ancak çıkarken elektrikli sobayı kapatmayı unuttu. Bir süre sonra elektriklerin gelmesiyle sobadan yangın çıktı.

Gecekondudan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, bir süre sonra ise mutfakta bulunan piknik tüpü adeta bomba gibi patladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, elektrik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, bölgeye gelen enerji hattı ise tedbir amacıyla kesildi. Kullanılamaz hale gelen gecekondunun son hali ise dron kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN TİK - 3.Sayfa
img

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
img

Bayraktar TB3 dengeleri değiştirecek bir ilke imza attı
img

Kabinede ateşkes depremi! İlk istifa geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Gazze'ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İrem Derici'nin 'evlilik şartı' şaşkına çevirdi

İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.