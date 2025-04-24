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Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı

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Sultangazi'de iki grup arasında çıkan yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen silahlardan çıkan mermi, deprem nedeniyle dışarıda olan 14 yaşındaki bir çocuğa isabet etti. Silah seslerinin yankılandığı panik anları ve şüphelinin kaçtığı anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Sultangazi'de iki grup arasında çıkan yol verme tartışması, silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen silahlardan çıkan mermi deprem nedeniyle dışarıda olan 14 yaşındaki M.U.'ya isabet etti. Sokakta silah seslerinin yankılandığı anlar ve şüphelinin kaçma anı cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yol verme meselesi yaşayan iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların silahlarını ateşlemesiyle büyüyen kavgada iki grup arasında çatışma çıktı.

DEPREM NEDENİ İLE DIŞARDA OLAN ÇOCUĞA İSABET ETTİ

O sırada yaşanan deprem nedeniyle dışarıda olan bir ailenin 14 yaşındaki erkek çocuğu M.U. isabet aldığı kurşun sonucu ağır yaralandı. Silahlı kavgaya karışan taraflardan bir kişinin elinde silahla olay yerinden kaçtığı an deprem nedeniyle dışarıda çadır kuran vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale yaptığı M.U., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridinin çekildiği alanda çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, yaşanan silahlı kavga ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıAlkurt:

Sevgili Devlet Buyuklerimiz, Allah askina trafige bir cozum, yol verme kavgalarina bir cozum, herkesten silah var, bunlara cozum...Arkadas sizler uyuyor musunuz???

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Haber Yorumlarıülker kaya:

Kul azmazsa mevlamız bela vermezmiş.

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Haber YorumlarıMustafa Sari:

Bu insanlar ateşli silahlara nasıl ulaşabiliyor.

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Artık yeter bıktık nereye kadar böyle devam edicek neden yasa cıkmıyo trafikte kavga edenlerin egliyetleri neden iptal olmuyo nolucak şimdi o cocuga yazık değilmi neden ağır cezalar gelmiyo kim vericek o cocugun hesabını vallahi billahi yazık yazık yazık

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Haber YorumlarıHÜLYA ORHAN:

Cezasızlık algısından bıktık artık! Herkeste silah var.Teksas'a döndü ülke. Ağır cezalar ve yaptırımlar istiyoruz.Can güvenliği kalmadı sokakta.Yetkililer duyun artık ve harekete geçinnnn

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Haber Yorumlarıdenizsalman44:

ben okadar araba kullanıyom silah bulunduramadık adamlar hiç kokmuyor sanki normalmiş gibi silahla geziyolar biz olsak hemen arama yaparlar bu adamlar hiçmi aranmıyor arabaları

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Haber Yorumlarıgnnr6k9rmc:

devlet rakip partinin adamlarını içeri atmaktan başka ne işe yarıyor Türkiye cumhuriyeti kurduğundan beri bukadar aciz ve güçsüz devlet olmadı herkesde silah var herkez birbirini öldürüyor

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Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Devlet çok acil çare bulmalı yoksa bu kudurmuş insanlar daha çok can alacak Bu kadar eğitimsiz bilmeden dinden uzak toplum olduk malesef acaba neden ?

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Haber YorumlarıLasyos44 Lasyos44:

Meksika'da sıradan birgün daha ...

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Haber Yorumlarıtdvqfyhs26:

bencede trafikte kavga edenlerin yaralamalı veya kavga ettikleri halinde ehliyetleri iptal edilsin bu yasayı çıkarsınlar yazık okadar suçsuz insan öluyor lütfen devlet büyüklerimiz bu olaya bir el atsın ve yasayı çıkarsınlar

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