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Sultangazi'de Motokurye Kayboldu, Motosiklet Çalındı

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Sultangazi'de bir döner salonunda çalışan motokurye, işyerinden ayrıldıktan sonra kayboldu ve motosikleti çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de iddiaya göre, 10 gün önce döner salonunda işe başlayan motokurye, gece mesai bitiminde hesabı teslim edip karnını doyurduktan sonra, "arkadaşımı eve bırakacağım" diyerek işyerinden ayrıldı. Motosiklet ile birlikte kayıplara karışan kuryeden 3 gündür haber alınamazken, dükkan sahibi ise motosikletinin çalındığı iddia ederek şikayette bulundu.

Olay geçtiğimiz pazar günü gece saat 00.30 sıralarında Yunus Emre mahallesinde bulunan bir döner salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce iş arama bahanesi ile işyerine gelen Ahmet Kavak isimli kişi, motokurye olarak çalışmaya başladı. Pazar gecesi ise siparişlerini tamamladıktan sonra hesabı teslim eden Kavak, önce karnını doyurdu, daha sonra ise yanında bulunan arkadaşını motosiklet ile evine bırakacağını söyleyen Kavak, işyerinden ayrıldı. Ertesi gün işe gelmeyen kuryeyi arayan işyeri sahibi kendisine ulaşamayınca bu defa ağabeyini arayarak durumu anlattı. Agabeyi de telefonla aradığı kardeşine ulaşamayınca, işyeri sahibi karakola giderek kurye hakkında şikayette bulundu.

Karnını doyurup gitti

Yaşanan olayı anlatan işyeri sahibi Hasan Önül, "Arkadaş geldi bundan 10 gün önce iş aradığını söyledi. Biz de hemşerimizdir dedik ve işe aldık. Daha önce de bu çevrede motorculuk yapmış. Bizimle yaklaşık 10 gündür çalışıyordu ve herhangi bir sıkıntımız yoktu. En son bundan 3 gün önce geldi. Gece saat 00.30'da hesabı teslim etti. Sonra karnını da güzelce doyurdu. Saat 00.30'da sıralarında gece buradan ayrıldı. Ben arkadaşımı evine bırakacağım dedi. Ondan sonra bir daha da haber alamadık. Sabah oldu işe gelmedi. 3 gündür de haber alamıyoruz. Motorumuz da şuan kendisinde. Ailesine de ulaştık. Onlar da herhangi gibi bir haber alamıyor kendisinden. ve şu anda 3 gündür işlerimiz aksıyor ve motorumuz şu anda onda. Hem maddi hem manevi zararımız var. Zaten karakola da bildirdik. Gereken yerlere şikayette bulunduk" dedi.

Olay anı kamerada

Yaklaşık 10 gün önce işbaşı yaptığı döner salonunda, karnını doyurduktan sonra kullandığı motosiklet ile birlikte sırra kadem basan motokuryeden haber alınamazken, o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motokuryenin önce karnını doyurduğu, daha sonra ise yanında bulunan arkadaşı ile birlikte işyerinden ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Sultangazi 3.Sayfa Güncel Haberler

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