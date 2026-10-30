Sultangazi'de iddiaya göre otomobil iki araca çarpıp kaçtı, 2 sokak ötede bulundu

Sultangazi'de, iddiaya göre, içinde 4 kişinin bulunduğu kiralık otomobil, park halindeki bir minibüs ile hafif ticari araca çarpıp kaçtı. Kazaya karışan otomobil, son çarptığı araçtan 2 sokak ileride hasarlı ve terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Sultangazi'de meydana geldi. İddiaya göre, bir uygulama üzerinden kiralanan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu öne sürülen otomobil, 50. Yıl Mahallesi'nde hızla ilerlediği sırada sokakta park halindeki bir minibüse çarptı. Kazanın ardından kaçarak yoluna devam eden sürücü, bu kez Uğur Mumcu Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araca çarpıp maddi hasara neden oldu. Sürücü ve beraberindekiler olay yerinden uzaklaşırken, kazaya karışan otomobil son çarptığı hafif ticari araçtan yaklaşık 2 sokak ileride park edilmiş ve terk edilmiş halde bulundu. Aracın kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Güvenlik kameralarını inceleyerek aracı buldular

Hafif ticari aracın sahibi Safa Erdoğan, komşularının haber vermesi üzerine sokağa indiğinde aracında hasar olduğunu gördü. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Erdoğan, aracına çarpıp kaçan otomobili tespit etti. Görüntülerin yerel haber sayfalarında paylaşılmasının ardından araştırmalarını sürdüren araç sahipleri, kazaya karışan otomobili Uğur Mumcu Mahallesi'nde, son kazanın yaşandığı noktadan yaklaşık 2 sokak ileride hasarlı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kazaya karışan otomobil üzerinde inceleme yaparak tutanak tuttu. Araçlarına zarar verilen vatandaşlar sürücüden şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Aracımıza çarpıp kaçan otomobili kendi imkanlarımızla bulduk"

Yaşananları anlatan araç sahibi Safa Erdoğan, "Dün akşam saatlerinde aracımı park ettikten yaklaşık 20 dakika sonra komşulardan bir telefon geldi. Aracıma vurup kaçtıklarını söylediler. Aşağı indiğimde aracımda hasar olduğunu gördüm. Çevredeki dükkanlardan kamera görüntülerini elde ettik. Bunları Sultangazi'deki yerel haber sitelerinde paylaştırdık. Paylaşılan haberlerden sonra kazaya birden fazla kişinin karıştığını öğrendik. İhbarımızın ardından kendi imkanlarımızla aracı bulduk. Çok uzak bir yerde değildi, yaklaşık 2 sokak gerideydi. Şu an aracın başındayız. Sürücüye ulaşamadık ancak gerekli tutanaklar tutuldu. Arka istikametten gelen araç hızlı bir şekilde otomobilime çarpıyor ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek ters yöne dönüyor ve olay yerinden kaçıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı