İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir döner salonunun önüne firma çalışanı tarafından bırakılan ayranlar, kimliği belirsiz bir şahsın hedefi oldu. İş yerinin önüne gelen şahıs, rahat tavırlarla bir koli ayranı alarak olay yerinden uzaklaştı. İşletme sahibinin siparişinin eksik olduğunu fark etmesiyle ortaya çıkan hırsızlık, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, cuma günü saat 09.30 sıralarında Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmanın çalışanı, döner salonunun sipariş ettiği ayranları iş yerinin önüne bırakarak bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz şahıs, burada bulunan ayran kolilerinden birini alarak uzaklaştı. Şahsın hırsızlık sırasında sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti.

Siparişin eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerasını inceledi

Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen işletme sahibi Şaban Yıldız, teslim edilen ürünleri kontrol ettiği sırada bir koli ayranın eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine siparişi getiren firma çalışanıyla iletişime geçen Yıldız, ürünlerin eksiksiz teslim edildiğini öğrendi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yıldız, bir şahsın ayran kolisini alarak uzaklaştığını gördü.

"Bir koli ayranın önemi yok ama yaptığı terbiyesizlik"

Yaşanan olayı anlatan işletme sahibi Şaban Yıldız, "Sabah saat dokuz buçuk sıralarında dükkanı açmaya geldiğimde sipariş vermiş olduğum ayranlardan bir kolinin eksik olduğunu fark ettim. Siparişi getiren arkadaşı aradım. Eksik olmadığını, hatta listeyi de kontrol ettiğini ve siparişi tam bıraktığını söyledi. Ama kameradan izlediğimde o saatlerde bir arkadaşın gelip bir koliyi alıp kaçıp gittiğini gördüm. Bir koli ayranın önemi yok gerçi ama yaptığı terbiyesizlik" dedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz şahsın döner salonunun önüne geldiği, burada bulunan ayran kolilerinden birini rahat tavırlarla aldığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı