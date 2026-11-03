Sultandağı’nda ‘güvenlik ve asayiş’ toplantısı

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla 'İlçe Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka'nın başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçenin genel asayiş durumu, güvenlik önlemleri ve yürütülen çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, ilçe emniyet ve jandarma birim amirleri ile ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantı boyunca Sultandağı genelindeki güvenlik tedbirleri, trafik denetimleri, kamu düzeninin korunmasına yönelik atılan adımlar ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular masaya yatırıldı.

Kaymakam Muhammet Çınarka, ilçede halkın huzur ve refahının en üst düzeyde sağlanması için tüm birimlerin titizlikle ve büyük bir uyum içinde çalıştığını vurguladı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirten Çınarka, suç ve suç unsurlarına karşı yürütülen önleyici tedbirlerin kararlılıkla artarak devam edeceğini ifade etti.

Toplantı, ilçede yürütülen asayiş hizmetlerinin daha da etkinleştirilmesi için atılacak yeni adımların planlanması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı