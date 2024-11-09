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Sultanbeyli'de Sosyal Medya Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sultanbeyli'de Sosyal Medya Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sultanbeyli'de sosyal medya üzerinden tanışan bir adam ile başkasının eşi arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi vurularak hayatını kaybetti.

Sultanbeyli'de bir şahsın sosyal medya üzerinden mesajlaştığı kadının eşi ile tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. isimli şahıs, sosyal medya platformu üzerinden Sezgin Ç.'nin eşiyle bir süredir mesajlaşıyordu. Durumu fark eden Sezgin Ç. ile M.İ., Sezgin Ç'nin ikamet ettiği adreste buluşarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.İ, silahı ile Sezgin Ç.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sezgin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede olay mahallinde 4 adet boş mermi kovanı ele geçirilirken Sezgin Ç'yi vuran M.İ. olayın ardından kısa bir süre sonra emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın, Sezgin Ç'nin sosyal medya platformunda eşiyle mesajlaştığını bu nedenle olay yerinde buluşup tartıştıklarını ve sonucunda Sezgin Ç'ye ateş açtığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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