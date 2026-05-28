Haberler

Sultanbeyli'de korkutan gecekondu yangını

Sultanbeyli'de korkutan gecekondu yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli'de gece saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, gecekonduda büyük çaplı hasar oluştu.

Sultanbeyli'de gece saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, yangın sonucu gecekonduda büyük çaplı hasar oluştu.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Sevimli Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay sırasında gecekonduda bulunan 2 kişi, mahalle sakinleri tarafından hızla dışarı çıkartılarak tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı hazırda bekletilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Olayı gören mahalle çocuklarından Fatih Mehmet Dikici, "Ben burada scooter ile geziyordum. Alevleri gördüm, abilere haber verdim. Sonra itfaiye insanları kurtardı. Yaralı yoktu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
CHP'de makam aracı krizi! Özel'den 'Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı' iddiası

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis

Parayı koyacak yer bulamayacaklar! Süper Lig devine tam 55 milyon euro
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri