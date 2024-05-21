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Sultanbeyli'de 700 Bin TL'lik düğün takıları çalındı

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Sultanbeyli'de kimliği belirsiz 3 şahıs, 10 günlük evli Bayraktar çiftinin düğün takılarını çaldı. Hırsızların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de kimliği belirsiz 3 şahıs 10 günlük evli Bayraktar çiftinin 700 Bin TL'lik düğün takılarını çaldı. Hırsızların binaya giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de Necip Fazıl Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 günlük evli Bayraktar çiftinin düğündeki takılan takıları kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından 22 dakikada çalındı. Altınları kısa sürede çalan hırsızlar kapıyı da 3 kez kilitleyerek evden uzaklaştı. Altınlarının çalındığını fark eden Bayraktar çifti hayatlarının şokunu yaşadı. Polise şikayetle bulunan yeni evli çift altınlarının bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.

"22 dakikada binadan altınlarla ayrılıyorlar"

Olay sonrası konuşan ev sahibi Ömer Kazım Bayraktar, "20 Nisan'da evlendik 2 Mayıs'ta evimize 3 tane bayan hırsızın girdiğini fark ettik. 22 dakika gibi kısa bir sürede yaklaşık 700 bin TL'lik düğünde takılan ziynet eşyamız çalındı. Kapıda zorlama yok, maymuncuk yardımıyla açıldığını düşünüyoruz. Görüntüler sonrası 3'üncü günde kimlikleri tespit edip edildi. Bu gün 19'uncu gün henüz bir gelişme olmadı. Balayına yazın gitmeyi düşünüyorduk. Altınlarımız ile planımız vardı. Düğün borçlarını kapatarak kalanı ile yatırım yapacaktık. Sonuç bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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