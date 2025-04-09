Trump: Gümrük vergilerinden kazancımız günlük 2 milyar dolar

Vergiler sadece ABD'ye yaradı! Günlük kazançları dudak uçuklattı
İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz

İran'ı bu sefer Trump tehdit etti: Bedelini ödersiniz
'Ramazan tebriki' krizinin diğer aktörüydü! Vestel CEO'su görevinden ayrılıyor

"Ramazan tebriki" krizinin diğer aktörüydü! O da koltuğundan oldu
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı

Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 1'i polis 13 yaralı

Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Tepedibi Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ

Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesede ulaşamayınca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geçen ay kurulan Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, bir kadına ait olduğu öğrenilen kimliği belirsiz kadın cesedini çıkarttı.

Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

KİMLİĞİ VE ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.