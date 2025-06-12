Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

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Sulama Kanalına Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Suriye uyruklu Dunya Elsefir, boğularak hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.

Sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetmişti: O anlar ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen 8 yaşındaki Suriye uyruklu Dunya Elsefir, boğularak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunurken çocuğun kanala girip gözden kaybolduğu anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Olay, 6 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında Aşağıoba Mahallesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmalarında Elsefir'in cansız bedeni, düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre mesafede, kanal içerisinde bulundu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Dunya Elsefir'in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cansız beden Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve yapılan işlemlerinin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde 8 yaşındaki Dünya Elsefir'in arkadaşları ile birlikte gelip sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapıldığı ve sürüklendiği anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ - 3.Sayfa
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