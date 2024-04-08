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Süit otelde arkadaşlarını bıçaklayarak kameraya kaydeden iki kişi tutuklandı

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Samsun'da iki genç, süit otelde darbedip bıçakladıkları arkadaşlarını kanlar içinde bırakıp olay anını da cep telefonu kamerasına çektiler. Polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞLARINI OTEL ODASINDA BIÇAKLAYIP KAMERAYA ÇEKTİLER

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir süit otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç.ve E.T.Y. adlı gençler, süit otel odasında arkadaşları T.T.E.'yi darp edip omzundan bıçaklayarak kanlar içinde bıraktılar. İkin genç, darbettikleri anların görüntüsünü cep telefonuyla da kaydettiler. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Süit otelde arkadaşlarını bıçaklayıp darp ederek kameraya kayıt ettiler

ÖNCE GÖZALTINA ALINDILAR SONRA TUTUKLANDILAR

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Ç. ve E.T.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kanlar içinde kalan şahsın darp edilme görüntüleri ise cep telefonlarında ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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