Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu motosiklet kazası geçirdi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, motosikletiyle gittiği esnada önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Yola savrulan Rahman, ağır yaralandı.

MOTOSİKLETE ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPTI, METRELERCE SAVRULDU

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarında meydana geldi. Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden hafif ticari araca çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken Rahman, metrelerce savruldu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Hastanede yoğun bakım sevisine alınan Rahman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, kazaya ilgili inceleme başlattı.