Üye Girişi
Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Polis müdürlerinin evinde arama yapıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılıp soruşturma başlatılan 3 emniyet müdürü hakkında yeni gelişme yaşandı. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, akşam saatlerinde söz konusu müdürlerin evlerine gelerek savcılığın talimatıyla arama yaptı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında haklarında soruşturma başlatılan Ankara Emniyeti'ndeki 3 polis müdürünün evinde arama yapıldı.

SORUŞTURMA AÇILAN POLİS MÜDÜRLERİ KISKACA ALINDI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda adı geçen, geçtiğimiz günlerde görevden uzaklaştırılıp soruşturma başlatılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 emniyet müdürü ile ilgili kritik gelişme yaşandı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Polis müdürlerinin evinde arama yapıldıAyhan Bora Kaplan

POLİS MÜDÜRLERİNİN EVİNDE ARAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında akşam saatlerinde 3 emniyet müdürünün evine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri geldi. TEM polisleri, savcılığın talimatı kapsamında polis müdürlerinin evinde arama başlattı.

DOSYA İÇİN KISITLAMA KARARI

Üç polis müdürüne yönelik ev aramasına neden olan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan "suç için anlaşma", TCK 258. maddedeki "göreve ilişkin sırrın açıklanması", TCK 277. madde hükmündeki "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", TCK 283. Madde hükmündeki "suçluyu kayırma" ve TCK 285. Madde hükmündeki "gizliliğin ihlali" ve ve Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlarına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi. Savcılık tarafından dosya için kısıtlama kararı verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurt dışına kaçtığı öne sürülen S.S'nin, yurt dışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Ankara Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

Bakmadan Geçme

14 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 14 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 14 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sözleşmeli öğretmenlik yeni mülakat puan dağılımı ne 2024? 14 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 14 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 14 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 14 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 14 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Aston Villa Liverpool maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) A.Villa Liverpool maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Barcelona Real Sociedad maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Barcelona R.Sociedad maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Barcelona Real Sociedad maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona R.Sociedad maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title