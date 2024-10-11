Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar belli oldu

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Ayhan Bora Kaplan davasında, cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı.

Savcı, Ayhan Bora Kaplan'ın suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi, sanık Fethi Koyuncu'nun ise suç örgütünün yöneticisi olduğunu ifade ederek, bu sanıkları örgütünün işlediği öne sürülen tüm suçlardan mesul tuttu. Sanıklar Kaplan ve Koyuncu hakkında "kasten öldürme" suçundan 1'er kez müebbet hapis cezası talep eden savcı, bu sanıklara ayrıca "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından da 150 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

16 SANIK İÇİN BERAAT TALEBİ

Savcı, iddianamede "suç örgütü yöneticisi" olarak yer alan sanıklar Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş ve Kanber Keskin'in mevcut deliller ve tüm dosya kapsamı itibarıyla eylemlerinin "silahlı suç örgütüne üye olma" suçunu oluşturduğunun anlaşıldığını belirtti. Sanıklardan bazılarının "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "eziyet" suçlarından da hapsi istendi. Savcı, 4 sanığın "silahlı örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 6 yıla kadar hapsini, 16 sanığın ise beraatını talep etti.

DURUŞMA 11 KASIM'A ERTELENDİ

Sanık Serdar Sertçelik'in de arasında olduğu firari 6 sanığın yakalama emirlerinin infazının beklenmesini talep eden savcı, maktul Semih Arslan'ın ölümüne ilişkin dosyanın da başka bir esas numarasına kaydedilerek ayrılmasını istedi. Mütalaa sonrası ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.