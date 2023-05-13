Suç makinesi çiftlik gaspçıları yakalandı: 3 tutuklama

Adana'da aynı gün iki çiftlikteki bekçileri silahla etkisiz hale getirip 5 ton zirai ilaç, iki traktör, ilaçlama aleti, mazot tankı ve bekçilerin telefonlarını gasp ettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı 3'ü tutuklandı.

Adana'da aynı gün iki çiftlikteki bekçileri silahla etkisiz hale getirip 5 ton zirai ilaç, iki traktör, ilaçlama aleti, mazot tankı ve bekçilerin telefonlarını gasp ettiği öne sürülen şüpheliler yakalandı 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin çiftliğe ellerinde silahlarla sürünerek girmeleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Şıhmurat Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 Mayıs günü Fehmi Şimşek'in (52) bekçiliğini yaptığı çiftliğe gelen 7 şüpheli kapının altından sürünerek girdi. Daha sonra ellerindeki silahlarla bekçiyi etkisiz hale getirip darp eden şüpheliler çiftlikten, traktör ve mazot tankını gasp etti. Bekçinin de elini bağlayıp gözünü kapatarak ayni kişiye ait diğer çiftliğe götürdüler. Burada şüpheliler ikinci çiftliğin bekçisi Hamza Yıldız'ı (41) da silahla etkisiz hale getirip darp etti. Zanlılar daha sonra bu çiftlikten de 5 ton zirai ilaç, traktör ve ilaçlama aleti ile bekçilerin cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. Sabah çiftlik sahibi geldiğinde gasp edildiğini ve bekçilerin bağlı olduğunu görünce hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis güvenlik kamerasını incelediğinde olay yerlerine iki pikap ve bir hafif ticari araçla gelindiğini belirledi. Polis bir süre sonra gasp edilen traktörleri portakal bahçesi içinde buldu. Polis güvenlik kameralarını titizlikle takip ederek çalınan zirai ilaçları Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde buldu.

7 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı

Polis çalışmasında olaya karışan şüphelilerin Mansur A. (30), Mithat E. (28), Özcan Ç.(23) Ahmet K. (21), Muhammet A. (24), Sinan K. (25) ve Gökhan Can Ç.(20) olduğunu tespit etti. Yapılan tespitin ardından Doğankent Mahallesindeki şüphelilerin adreslerine polis baskın yaparak yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden bazıları olayı kabul ederek itiraf etti. Şüphelilerim adam öldürmeye teşebbüsten, ev kurşunlama, iş yerine bomba atma, adam yaralama, gasp ve yağma gibi suçlardan 120 kayıtları olduğu öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sinan K., Özcan Ç. ve Muhammet A. tutuklandı, diğer 4'ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Öte yandan, zanlıların çiftliğe ellerinde silahlarla sürünerek girmeleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - ADANA