Su sızıntısı yüzünden komşusuna 5 el ateş eden şüpheliye müebbet hapis talebi

Su sızıntısı yüzünden komşusuna kurşun yağdırdı

İSTANBUL - Pendik'te lüks bir sitede oturan komşular arasında 'su sızıntısı' yüzünden tartışma çıktı. Üst komşusunun kapısına dayanıp 5 el ateş eden şahıs hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Pendik'te bulunan lüks bir sitede oturan Ahmet Akdemir'in dairesinden alt kat komşusu Kürşat Aktaş'ın dairesine banyodan su sızdığı gerekçesiyle ikili arasında bir süredir sorun yaşanıyordu. 23 Haziran 2023 tarihinde yeniden aralarında tartışma yaşanması üzerine ruhsatsız silahını yanına alan Aktaş, Akdemir'in dairesine çıktı. Ahmet Akdemir, kapıyı açtığı esnada komşusu tarafından kendisine 5 el ateş edildi. Hastaneye kaldırılan Akdemir'in vücudunda kırıklar olduğu ve hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği anlaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Kürşat Aktaş ifadesinde, olay öncesinde Ahmet Akdemir ile yaptığı telefon görüşmesinde Akdemir'in kendisine hakaret ettiğini, kapısına gittiğinde komşusunun boğazına yapışıp darp ettiğini anlatarak kendisini korumak için ateş ettiğini söyledi. Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kürşat Aktaş hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermi taşıma veya bulundurma' suçundan ise bir yıldan üç yıla kadar hapsi talep edildi.