Su patlağı için yapılan kazıda insan kafatası bulundu, haberi alan polis ekipleri harekete geçti - Haberler

Su patlağı için yapılan kazıda insan kafatası bulundu, haberi alan polis ekipleri harekete geçti Erzurum'un Yakutiye İlçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki bir binadaki patlak nedeniyle kazı yapan ev sahibi, insan kafatası ve kemikleri buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kafatası ve kemiklere el koyarak, olayla ilgili soruşturma başlattı. İstasyon binasının bulunduğu bölgede idari bina bahçesinde su patlağı nedeniyle yapılan çalışma esnasında insan kemiklerine rastlandı. İstasyon görevlilerin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından bölgeye gelen ekipleri arazide inceleme yaptı. İNCELENMEK ÜZERE KRİMİNAL MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜ Toprağın 10 santimetre altından ortaya çıkan insan kemikleri olay yeri inceleme ekiplerince alınarak incelenmek üzere Kriminal Merkezi'ne götürdü. Su patlağı nedeniyle bölgede yapılan çalışmaya ara verilirken bulunan kemiklerin akıbeti endişeye neden oldu. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yakutiye Erzurum su 3. Sayfa Haberler

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