Su Kuyusuna Düşen Köpek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Malatya'da bir sokak köpeği, 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası köpek kurtarıldı ve yiyecek verildi. Kuyunun kapatılması için de önlemler alındı.
Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
MALATYA - Malatya'da 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Fırıncılar Mahallesi'nde su kuyusuna düşen sokak köpeğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yaklaşık 1r saat süren çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler tarafından köpeğe daha sonra yiyecek verilirken, üzeri açık kuyunun kapatılması için çalışma başlatıldı.