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Bodrum'da bir yılda 6. kez patlayan isale hattı esnafı isyan ettirdi! Caddeler göle döndü

3. Sayfa Haberleri

Bodrum'da daha önce aynı bölgede bir yılda 6 kez patlayan isale hattı, 7'nci kez yine patladı. Son üç yılda aynı isale hattının 30 kez patlamasına isyan eden esnaf yetkililerden yardım beklediğini belirtirken 8 işyerini ise su bastı.

Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda bu yıl 6 kez patlayan isale hattı, 7'nci kez yine patladı. Patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su dışarı çıktı. Caddeyi adeta dereye çeviren su, işyerlerini bastı.

SEFERBER OLDULAR

Cadde üzerinde 8 işyerini su basarken dereyi andıran yolda kalan sürücüler büyük panik yaşadı. İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

Su hattı patladı, cadde göle döndü, esnaf isyan etti

"3 SENEDE 30 KEZ PATLADI"

Su basan işyerlerini temizlemeye başlayan esnaf isyan etti. Bölge esnaflarından Murat Kurutaş, "Bu, bu sene yedinci patlama. Son 3 senede 30 kez patlama oldu. Bu patlamada 8 dükkanı su bastı. Yeter artık." dedi.

Su hattı patladı, cadde göle döndü, esnaf isyan etti

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum su 3. Sayfa Güncel Haberler

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