Bodrum'da bir yılda 6. kez patlayan isale hattı esnafı isyan ettirdi! Caddeler göle döndü

Bodrum'da daha önce aynı bölgede bir yılda 6 kez patlayan isale hattı, 7'nci kez yine patladı. Son üç yılda aynı isale hattının 30 kez patlamasına isyan eden esnaf yetkililerden yardım beklediğini belirtirken 8 işyerini ise su bastı.

Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda bu yıl 6 kez patlayan isale hattı, 7'nci kez yine patladı. Patlayan borudan çıkan suyun tazyikiyle asfalt yarıldı, tonlarca su dışarı çıktı. Caddeyi adeta dereye çeviren su, işyerlerini bastı.

SEFERBER OLDULAR

Cadde üzerinde 8 işyerini su basarken dereyi andıran yolda kalan sürücüler büyük panik yaşadı. İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

"3 SENEDE 30 KEZ PATLADI"

Su basan işyerlerini temizlemeye başlayan esnaf isyan etti. Bölge esnaflarından Murat Kurutaş, "Bu, bu sene yedinci patlama. Son 3 senede 30 kez patlama oldu. Bu patlamada 8 dükkanı su bastı. Yeter artık." dedi.