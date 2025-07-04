Sözün bittiği yer! Küçücük bedeniyle feryat etse de dinlemediler

Sözün bittiği yer! Küçücük bedeniyle feryat etse de dinlemediler
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Sözün bittiği yer! Küçücük bedeniyle feryat etse de dinlemediler
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Esenyurt'ta seyyar satıcılık yapan bir çocuğun tezgahına zabıtalar tarafından el konuldu. Yaşadığı üzüntüyle feryat eden çocuğun görüntülerinin altına "Bu nasıl vicdansızlık" yorumları yapıldı.

İstanbul Esenyurt'ta seyyar satıcılık yapan küçük bir çocuğun yaşadığı dram yürekleri dağladı. Zabıtaların yaptığı denetim sırasında, geçimini sağlamak amacıyla satış yapan çocuğun tezgahına el konuldu.

FERYATLARI KULAKLARI SAĞIR ETTİ

O anlarda yaşadığı büyük üzüntüyle feryat eden çocuk, çevredekileri gözyaşına boğarken, o anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"BU NASIL VİCDANSIZLIK?"

Kullanıcılar, "Bu nasıl vicdansızlık?", "Çocuk ekmeğinin peşinde", "Zabıtanın biraz daha anlayışlı olması gerekmez miydi?" gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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