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Adana'da beş gün önce yaşanan cinayetin sebebi belli oldu. Musa D., dayısı ve kuzeninin ölümünden sorumlu tuttuğu Mehmet Göküş'ü Adana'ya getirmek için sevgilisini kullanarak sosyal medya üzerinden bir tuzak hazırlamış.

Adana'da Mehmet Göküş'ün (18) sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karışan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Cansu S.'nin (27) sosyal medyadan ulaşıp, tanışma bahanesiyle Göküş'ü olay yerine çağırdığı, erkek arkadaşı Musa D. (31) ile amcası Serhat D.'nin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, arkadaşları Bilal T.'nin (33) ise onlara yardım ettiği belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, 7 Aralık saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi 41005 Sokak'ta meydana geldi. Sokak ortasında iki kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Mehmet Göküş, hayatını kaybetti. Göküş'ün cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaya 1'i kadın, 4 kişinin karıştığını belirledi.

Aşk tuzağı kanlı bitti! Kız arkadaşını yem olarak kullanmış

"ÖLDÜRECEKLERİNİ BİLMİYORDUM"

Ekipler, Gökuş'un olay günü Mersin'in Tarsus ilçesinden kente gelerek Cansu S. ile buluştuğunu tespit etti. Cansu S.'yi, aynı ilçedeki evinde gözaltına alan polis, sorgulamak üzere emniyete götürdü. Cansu S. ifadesinde, "Erkek arkadaşım Musa D. ile Mehmet Göküş arasında husumet vardı. Erkek arkadaşımın yönlendirmesiyle sosyal medyadan Gökuş ile iletişime geçip tanıştım. Daha sonra buluşma bahanesiyle onu Adana'ya çağırdım. Göküş ile buluştuktan sonra erkek arkadaşıma cep telefonuyla bilgi verdim. Kısa süre sonra erkek arkadaşım, amcası ve arkadaşıyla olay yerine geldi ve silahlı saldırıyı gerçekleştirdiler. Onu öldüreceklerini bilmiyordum. Sadece konuşmak istediklerini düşünüyordum" dedi.

Aşk tuzağı kanlı bitti! Kız arkadaşını yem olarak kullanmış

KAÇARKEN PLAKAYI DEĞİŞTİRMİŞLER

Cansu S.'nin ifadesinden elde ettikleri bilgiler doğrultusunda şüphelilerin olay yerinden bir hafif ticari araçla kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatan ekipler, güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelilerin, kaçtıkları aracın 33 olan plaka il kodunu bantla 38 olarak değiştirdiği tespit edildi. Aracın sahibinin Bilal T. olduğunu belirleyen polis, Tarsus'taki evine baskın yaptı. Polisleri gören Bilal T. kaçarak yakınlardaki portakal bahçesinde saklandı. Ekipler, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne ait insansız hava aracıyla bölgede tarama yaptı. Bahçede saklandığı yer tespit edilen Bilal T. yakalandı. Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen Musa D. ve amcası Serhat D.'yi de Tarsus'ta saklandıkları eve yapılan baskınla yakaladı.

Aşk tuzağı kanlı bitti! Kız arkadaşını yem olarak kullanmış

CİNAYETTE İNTİKAM İDDİASI

Musa D.'nin dayısı Abdurrahim Denizedalan ve kuzeni Metin Denizedalan'ın yaklaşık 4 ay önce Tarsus'ta çıkan silahlı kavgada öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla Mehmet Göküş'e husumet beslediği öne sürüldü.

Aşk tuzağı kanlı bitti! Kız arkadaşını yem olarak kullanmış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

soyadını gizlediniz ama soyadları dayısı ve kuzenin soyadından belli oldu

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