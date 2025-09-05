Haberler

Sosyal medyada "tetikçi" pazarı! Fiyatlar suçun mahiyetine göre değişiyor

Sosyal medyada 'tetikçi' pazarı! Fiyatlar suçun mahiyetine göre değişiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sosyal medyada
Haber Videosu

Türkiye'de son dönemde bazı sosyal medya uygulamaları adeta suç yuvası haline geldi. Bazı uygulamalar üzerinden "tetikçilik" için pazarlık yapıldığı bile görülürken fiyatların işlenecek suçun mahiyetine göre değişmesi de isyan ettiren başka bir detay. Özel mesajlaşma gruplarında "200-300 bin liraya adam öldürme" gibi tekliflerle sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Türkiye'de suç örgütleri, faaliyet alanlarını her geçen gün genişletiyor. Hırsızlık, gasp, uyuşturucu ticareti ve cinayet gibi farklı suç türleri artık sosyal medya üzerinden pazarlık konusu haline geliyor.

NTV'den Osman Terkan'ın haberine göre, özel mesajlaşma gruplarında "10 bin liraya iş yeri kundaklama", "40 bin liraya mekan kurşunlama", "200-300 bin liraya adam öldürme" gibi tekliflerle sıkı pazarlıklar yapılıyor.

ÇOCUKLAR ÖN PLANDA

Suç örgütleri, bu eylemlerde özellikle çocukları tercih ediyor. Çoğu zaman motosikletle gerçekleştirilen saldırılarda kullanılan gençlerin büyük bölümü aslında çetenin bir parçası bile değil.

"SOSYAL MEDYADAN DEVŞİRİLEN ÇOCUKLARA SUÇ İŞLETİLİYOR"

Suç analisti Gökhan Turan, bu durumu şöyle özetliyor: "Sosyal medyadan devşirilen çocuklara suç işletiliyor. Onlara bol para, lüks evler ve arabalarla sahte bir hayat gösteriliyor."

Çetelerin çocukları seçmesinin önemli bir nedeni de yasal boşluk. Türk Ceza Kanunu'na göre çocuk sayılan failler, yetişkinlere göre çok daha düşük ceza alıyor. Turan, "Normalde 4 yıl hapis cezası gerektiren bir suç çocuk failler için 1 yıla düşüyor. İnfaz kanunu nedeniyle bu sürenin de büyük bölümü yatılmıyor" diyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Trump, Pentagon'un adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştiriyor

78 yıl sonra düğmeye bastı! Trump'tan ABD tarihine geçecek değişiklik
Kulisler yangın yeri: Gürsel Tekin, il binasına Kaftancıoğlu'yla birlikte gidecek

Canan Kaftancıoğlu iddiası doğruysa ortalık fena karışır
Putin'den Batı'ya tarihi rest: Ukrayna'ya göndereceğiniz asker yasal hedef olur

Putin'i küplere bindiren plan: Göndereceğiniz askerleri vururuz
İbrahim Hacıosmanoğlu müjdeyi verdi! Vincenzo Montella Türk oluyor

Maç sonunda müjdeyi verdi: Türk vatandaşı oluyor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Para için İnsan öldüren katiller, bu dünya geçici fani dünya. Para için insan öldürüp ebedi dünyayı yok etmeye değmez bu dünya.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Yorumlari silen rte nin iti olmussun

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

işine gelen yapıyor gelmeyen ciziyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTT:

Devlet bu çetelere ve mafyalara onlardan daha acımasız davranmaya başladığı gün bu işlerin modası geçecek. Çetecilik oynayanlar köşe başında çekirdek çitleyecek, mafyacılık oynayanlar ise kahve kenarlarında eski anılarını anlatıp çayını yudumlayacak.. Tek çare onların vatandaşlara yaptığı gibi acımasız olmak...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Bu pislikler derhal hapse tıkılmalı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu

Hayır yapmak istedi, bin pişman oldu
Savcı cinayetinde yeni detaylar! 1 yıl önce restorana gelip camları kırmış

Savcı cinayetinde yeni detaylar! 19'luk katilin ilk vukuatı değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.