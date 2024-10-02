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Sosyal Medyada Silahlı Paylaşım, İki Kişi Yakalandı

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Karabük'te iki kişi, kent merkezinde silahla rastgele ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaştı. Ekipler, görüntülerden yola çıkarak her iki kişiyi yakaladı ve silahı ele geçirdi.

Sosyal medyadan paylaştı, polis kıskıvrak yakaladı

KARABÜK - Karabük'te iki kişi kent merkezinde silahla rasgele ateş açtığı anları paylaşınca polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gece yarısı Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana gelen olayda silahla rastgele ateş eden ve o anları sosyal medyadan paylaşan 2 kişi Asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

Sosyal medya üzerinden yapılaşan görüntülerden yola çıkan Asayiş ekipleri, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması neticesinde olayın şüphelisi F.E. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Ayrıca ekipler tarafından yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırmaları sonucu sosyal medya platformunda yayınlanan ve konu ile ilgili ilintili olup aynı silah kullanılmak suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilen F.G isimli şahıs ile birlikte olaylarda kullanılan bahse konu silah ve silaha ait 9 adet dolu fişek ve 10 adet boş fişek ele geçirildi.

Her iki şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Sosyal Medyada Silahlı Paylaşım, İki Kişi Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa

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