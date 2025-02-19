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Bu hatayı sakın yapmayın! Tek tıkla 600 bin TL'lik oldu

Bu hatayı sakın yapmayın! Tek tıkla 600 bin TL'lik oldu
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Antalya'da emekli maaşı ile geçinen Faruk Gülcemal (60), sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlenmesi sonrasında adına 600 bin TL kredi çekilerek dolandırıldı.

Antalya'da yaşayan emekli Faruk Gülcemal, sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlenmesinin ardından adına 600 bin TL'lik kredi kullanıldığını öğrenince suç duyurusunda bulundu. Gülcemal, sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlendiğini ve 24 saat boyunca açılmadığını belirterek, "Ertesi gün telefoncuya gittim, telefonu açtırdım. Ardından fatura ödemek için telefon bankacılığına girdim ama açamadım. Bankanın şubesine gittim. Adıma 600 bin liralık kredi çekildiğini öğrendim" dedi. Hukuki süreç başlattığını aktaran Gülcemal, emekli maaşıyla bu miktarı ödeyemeyeceğini belirterek, mağdur olduğunu söyledi.

"BANKALARIN GÜVENLİK ÖNEMLERİ YETERSİZ KALIYOR"

Gülcemal'in avukatı Furkan Atmaca, mobil bankacılık dolandırıcılığına dikkat çekerek, benzer şikayetlerin arttığını söyledi. Atmaca, "Bu tür işlemler genellikle gece saatlerinde, 20-25 dakika içinde yapılıyor. Tüm hesaplar boşaltılıp krediler çekiliyor. Bankaların güvenlik önlemleri yetersiz kalıyor" dedi.

Atmaca, mağdurların hızla savcılığa gitmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir durum yaşadıklarında vatandaşlara ilk tavsiyem, koşarak savcılığa gitmeleri gerektiği. Çünkü sadece bu şekilde banka hesaplarına bloke koyulabilir. Ayrıca tüketici mahkemelerinde dava açarak bankaların sorumluluğunu kabul ettirmeleri mümkün" diye konuştu.

"BİR GECE HAYALLERİNİZ MAHVOLABİLİR"

Avukat Atmaca, kullanıcıların telefona yüklenen üçüncü parti yazılımlardan kaçınması gerektiğini belirtti. Güvenli yazılımlar kullanılması ve iki faktörlü doğrulama gibi ek güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyleyen Atmaca, "Bir gece hayalleriniz mahvolabilir, umutlarınız bitebilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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