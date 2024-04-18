Sosyal medyada emniyet verileri paylaşan 'Bombacı Mülayim' rumuzlu polis tutuklandı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde polis memuru olarak görev yapan ve "BombacıMülayim01" rumuzuyla sosyal medyada açılan hesapta Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile ilgili çeşitli verileri paylaştığı gerekçesiyle Bitlis'te bugün adliyeye sevk edilen V.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN EŞİNİN KAMUNUN ARACINI ÖZEL İŞLERİNDE KULLANDIĞI İFŞA ETTİ

Trabzon'da görev yapan bir polis memurunun sosyal medya üzerinden "Bombacı Mülayim01" rumuzuyla yaptığı paylaşım Bitlis'i karıştırdı. Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun eşinin kamunun aracını özel işleri için kullandığı yönünde bir iddia ortaya atan polis memuru, savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

"BombacıMülayim01" hesabıyla, "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu" tespit edilen V.K. ile bilgi aktarımı yapan polis memurları S.B. ve O.Z'nin işlemleri tamamlandı. Bitlis Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 polis, Bitlis Adliyesi'ne getirildi.

"BOMBACI MÜLAYİM" TUTUKLANDI, DİĞER 2 POLİS SERBEST BIRAKILDI

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından Bitlis Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklandı, Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

13 Nisan'da sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" isimli hesapla söz konusu paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. ile bilgi paylaşımı yapan Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. gözaltına alınmıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, 13 Nisan'da sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" isimli kullanıcının, "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu" belirtilmişti.

ÇOK GİZLİ İBARELİ 3 BİN EVRAKI ARŞİVLEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde, hesabın kullanıcısının Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adı geçen kişi, 15 Nisan'da ikamet ettiği Trabzon'da yakalanmıştır. Şahıs, Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınmıştır. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzemeye el konulmuş ve şahıs gerekli adli işlemler için görevli memurların nezaretinde Bitlis'e getirilmiştir. El konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakın arşivlendiği görülmüştür."