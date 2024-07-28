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Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

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Tokat'ın Zile ilçesinde oturan Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla yaşanan tartışma sonucu Mersin'den gelen Vesile Yiğit ve beraberindeki yakınları tarafından evinin önünde darbedildi. Olayın ardından evinden aldığı tüfekle tekrar dışarı çıkan Günel'in açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Vesile Yiğit'in eşi 50 yaşındaki İsak Yiğit hayatını kaybetti.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşanan "Atatürk" kavgası ölümle bitti. Mersin'den gelen kişiler tarafından darbedilen Mustafa Günel, evinden aldığı tüfekle tekrar dışarı çıktı. Günel'in açtığı ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

"ATATÜRK" TARTIŞMASI SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Olay dün gece Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vesile Yiğit'i, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi. İkili arasındaki görüşme küfürlü tartışmaya dönüştü.

TARTIŞTIĞI KİŞİLERE EVİN KONUMUNU ATTI

Sosyal medya üzerinde yaşanan tartışma sonrası Mustafa Günel, Vesile Yiğit'e Tokat'ın Zile ilçesinde oturduğunu belirterek evinin konumunu attı. Bunun üzerine Mersin'de yaşayan Vesile Yiğit, beraberinde eşi İsak Yiğit, oğlu Hakan Yiğit (20), Halil İbrahim Yeşil (20) ve Caner Gündüzlü (21) ile birlikte otomobille Mustafa Günel'in oturduğu adrese geldi.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören Günel, aşağıya indi. Taraflar arasında yeniden yaşanan tartışmada kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan Mustafa Günel, evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sırasında saçmaların isabet ettiği İsak Yiğit yere düşerken, yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde İsak Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı Mustafa Günel ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Günel Sosyal Medya Mersin Tokat Zile 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (7)

semson 12:

kim kimi sever sevmez sizene seven sevdiğiyle beraber olur

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Murat Celik:

ölen mi suçlu öldüren Mesut çukuru Tabii ki ölen

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aRMa 1979:

ikiside

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Herkes Uyarmışdı Bizi Ancak Kulak Asmamışdık:

Öldürmek çok yanlış bir hareketdir. Silahlar yasaklanmalı.

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Herkes Uyarmışdı Bizi Ancak Kulak Asmamışdık:

Ölen kişinin ruhu.. umarım kainatın derinliklerinde.. çok uzaklarda.. çok sakin ve çok güzel bir gezegene gider ve orada binlerce yıl yeni bir yaşam yaşar. Çok üzgünümkü benim gezegenimde seni vurdular. Elimden geleni yapıyorum bu gezegeni düzeltmek için. Ruhunun yolu açık olsun. Mana ve Mantığa teslimsin evrenin içinde.. kainatın içinde.. hiçliğin içinde.

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Cennet Karabulut:

milletin başka derdi kalmamis bunlarla mı uğraşıyor yani hersey yolunda hersey mükemmel hayatinizda Bi bu mu sorun oldu

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SeyYah Saruhanli:

arkadaş ne kadar cahil insanımız var yahu senin sevdigini kimse sevmek zorunda degil sevdiginide sevmek zorunda degil ama herkez saygı duymak zorunda . insanlık bunu gerektirir su silahlara artık çözüm bulmaları şart .

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