Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu

Güncelleme:
İstanbul'da sosyal medya fenomenine denk geldikten sonra makas atıp diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan trafik magandasına 11 bin 253 TL idari para cezası kesildi.

Küçükçekmece ilçesi Tem Otoyolu Güney yol istikametinde 25 Ağustos 2025 tarihinde bir sürücü, sosyal medya fenomenine hava atmak için trafikte makas atarak ilerledi. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan görüntü üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonunda olayı gerçekleştiren M.Ü. (25) isimli şahıs yakalandı.

11 BİN 253 TL CEZA KESİLDİ

Şahsa, 'makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddelerinden toplamda 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
