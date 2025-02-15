Sosyal medya fenomeninden şoke eden iddia: Bebeğimin babası Elon Musk

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Harika Yapın (MAGA)" hareketinin önde gelen destekçilerinden, muhafazakar kesime yönelik paylaşımlarıyla bilinen sosyal medya fenomeni ve yazar Ashley St. Clair, sosyal medya hesabından 14 Şubat'ta yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

"5 AY ÖNCE ÇOCUĞUM OLDU, BABASI ELON MUSK"

26 yaşındaki Clair, X hesabından ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yöneticisi ve iş insanı Elon Musk'tan 5 ay önce bir çocuk dünyaya getirdiğini söyledi. Clair açıklamasında, "5 ay önce bir çocuğum oldu. Babası Elon Musk. Daha önce çocuğumun mahremiyeti ve güvenliği için bunu paylaşmak istememiştim. Medyanın çocuğumuzun mahremiyetine saygı göstermesini ve istilacı haberlerden kaçınmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı. Clair, paylaşımının altına Latince bir ifade olan "Alea Iacta Est (Zarlar atıldı)" yazdı.

İDDİA DOĞRUYSA BEBEK MUSK'IN 13'ÜNCÜ ÇOCUĞU OLACAK

Clair'in iddiası doğruysa, bebek Musk'ın 13'üncü çocuğu olacak. Öte yandan, Musk da geçtiğimiz günlerde X hesabından gizemli bir paylaşım yaparak başka bir bebeği olduğuna dair imalı bir mesaj vermişti.

LÜKS BİR EVE TAŞINMIŞTI

Ayrıca, Clair'in geçtiğimiz yıl Manhattan'daki mütevazı bir daireden, aylık 12 ila 15 bin dolar kira bedeli olan lüks bir eve taşındığı öğrenildi. Güvenliğin üst düzeyde olduğu binada, Clair'in ekstra önlem alarak dairesinin önüne kamera yerleştirdiği ve komşularıyla iletişim kurmadığı belirtiliyor.

Elon Musk'ın daha önce yazar Justine Wilson, şarkıcı Grimes (Claire Elise Boucher) ve Neuralink yöneticisi Shivon Zillis'ten toplamda 12 çocuğu olduğu biliniyor.