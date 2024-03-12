Sosyal medya fenomeni ve eski kickboksçu Andrew Tate ve kardeşi Romanya'da tutuklandı

Sosyal medya fenomeni ve eski kickboksçu Andrew Tate ile kardeşi Tristan, İngiltere'de çıkarılan yakalama emri sonrasında Romanya'da tutuklandı.

İngiliz yetkililer, Tate ve kardeşi Tristan hakkında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili Avrupa genelinde geçerli bir yakalama emri çıkardılar. Bu emir, Tate ve kardeşi hakkında dört kadının İngiltere'de tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarında bulunması ve Tate'in Romanya'ya kaçabileceği iddiaları üzerine yapılan bir başvuru sonucunda geldi.

Tate kardeşlerin avukatları, müvekkillerinin 2012-2015 yılları arasındaki cinsel şiddet iddialarını reddettiklerini açıkladılar. Bükreş Temyiz Mahkemesi, Tate kardeşlerin savcının emriyle geçici olarak gözaltına alınmasına karar verdi. Mahkeme, İngiliz yetkililerin verdiği tutuklama kararının uygulanıp uygulanmaması konusunda bugün karar verecek.

Tate kardeşlerin avukatları, suçlamaları "eski suçlamaların tekrar gündeme getirilmesi" olarak nitelendirirken, suçlamaların yeni kanıtlardan yoksun olduğunu iddia ettiler. Andrew Tate ve kardeşi Tristan, Romanya'da insan kaçakçılığı, suç örgütü kurma ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya oldukları bir dava ile karşı karşıyalar ve bu suçlamaları da reddediyorlar.

Tate kardeşler, "yetişkinlere yönelik içerik üretimi yaparak suç örgütü kurmak" suçlamasıyla da karşı karşıyalar. Romanyalı yargıçlar, Tate kardeşlerin "İngiltere'deki annelerini ziyaret etmek için" ülkeden çıkış taleplerini reddetmişlerdi.

Geçen Haziran ayında hazırlanan bir iddiaya göre, Tate kardeşlerle ilişkilendirilen iki Romanyalı kadın da suçlanıyor. İddianamede, yedi kadının mağdur olarak belirtildiği görülüyor.

Andrew Tate, Romanya'daki savcıların karşılarındaki iddialara yönelik kanıtlarının olmadığını savunuyor. Kendisini mizojenist olarak tanımlayan Tate, daha önce kadın düşmanı yorumları nedeniyle bazı sosyal medya platformlarındaki hesaplarının kapatıldığını ifade etti.

Tate kardeşler, İngiltere ve ABD vatandaşıdır.