İranlı fenomen 4. kattan aşağı düştü, 2 yaşındaki kızı evde mahsur kaldı
İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, İstanbul Kağıthane'deki evinin penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan Mohseni, apar topar hastaneye kaldırılırken evde mahsur kalan 2 yaşındaki kızı ekipler tarafından kurtarıldı.
İstanbul Kağıthane'de İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, evde mahsur kaldığı belirlenen 2 yaşındaki kızını itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, 6 Aralık Cuma günü saat 01.00 sıralarında Kağıthane'ye bağlı Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sara Mohseni, gece saatlerinde 2 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı evine geldi. Mohseni bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER GELDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Ağır yaralanan Mohseni yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının 2 yaşındaki kızının ise evde mahsur kaldığı belirlendi.
EKİPLER ÇOCUĞU PENCEREDEN ALDI
Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, küçük kızı pencereden alarak kurtardı. Mohseni'nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.