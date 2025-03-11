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Fenomen Oğuzhan Alpdoğan grevde

Fenomen Oğuzhan Alpdoğan grevde
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"Ne anlatıyon be abla, gözünü seveyim be abi" sözleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, 8 yıl boyunca çalıştığı fabrikadaki greve desteğe gitti. "Geldiği yeri unutmadı" yorumları yapılan fenomen işçilerin çektiği grev halayına da katıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Tbir fabrikada, toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle işçiler greve çıktı. İşçiler, yüzde 80 zam talep ederken, işveren yüzde 8 zam teklif etti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca, işçiler üretimi durdurdu ve fabrika önünde grev halayı çekti.

OĞUZHAN ALPDOĞAN DA GREV HAYAYI ÇEKTİ

Greve giden fabrikada, 8 yıl önce sosyal medyada içerikleriyle tanınan Oğuzhan Alpdoğan'ın da çalıştığı ortaya çıktı. Çektiği işçi videoları ile birçok kişi tarafından oldukça samimi bulunan Alpdoğan, eski iş arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Arkadaşlarına destek veren Alpdoğan'da işçilerin çektiği grev halayına katıldı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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