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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor

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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, şal kullanarak çektiği bir videoda yer alan ifadeleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla yargılanmak üzere iddianameye konu oldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Övüç hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e yönelik, şal ile çektiği videoda sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarf ettiği sözlerle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Övüç'ün sözlerinin ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, paylaşımının ise birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu aktarıldı. Omzunda bulunan şalı başına örterek şaka amaçlı video çektiğini söyledi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor

Şüpheli Övüç'ün ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin hayran kitlesinin daha çok kadınlardan oluştuğunu, videoyu uçakta bulunduğu sırada çektiğini, omzunda bulunan şalı başına örterek 'Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur' dediğini, bunu sadece şaka amaçlı yaptığını, kendisinin inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Övüç'ün 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıseennu:

İyide hapiste hangi bölüme atacaklar bu adamı.

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